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Samsun'da 484 gram metamfetamin ele geçirildi

Samsun'da bir kişi 484,07 gram metamfetamin ile yakalandı.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 08:13
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Samsun'da 484 gram metamfetamin ele geçirildi

Samsun'da 484 gram metamfetamin ele geçirildi
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İHA'nın haberine göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün Canik İlçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yaptığı istihbar edilen B.C. isimli şahsa ait adrese operasyon düzenledi.

Yapılan aramada, 484,07 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheli B.C. isimli şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor.

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