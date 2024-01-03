Samsun’da araç kullanırken kalp krizi geçiren sürücü öldü

Samsun'un Alaçam ilçesine bağlı Büyük Cami Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Necati Sönmez adlı sürücü, 55 YA 688 plakalı hafif ticari aracını park ederken direksiyon başında fenalaştı. Direksiyon başında kalp krizi geçirdiği anlaşılan sürücünün kullandığı araç, park halindeki 3 araca çarptıktan sonra duvara çarparak durdu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı tetkiklerin sonucunda Sönmez’in hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.