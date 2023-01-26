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Samsun’da bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 19:10
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Samsun’da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Samsun’da bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
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Alınan bilgiye göre, E.G, Serdar Erkol (25), T.G. ve T.G, Çarşamba Adliyesi’ne giderek aralarında husumet bulunan M.D, A.Ç, Y.G. ve T.Ç’den şikayetçi oldu.

Adliyeden çıktıktan sonra Orta Mahalle Semerciler Yokuşu’nda karşılaşan iki grup arasında kavga çıktı.

Bu sırada olay yerinden geçen Dikbıyık Jandarma Karakol Komutanı Başçavuş Ekrem Aydın, olaya müdahale etti.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, bıçakla ve darp sonucu yaralanan Erkol, S.E, T.G. ve M.D’yi Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Erkol, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı, T.G. ve M.D’nin ise hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. (AA)

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