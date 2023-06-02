Samsun'da bıçaklı, sopalı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Samsun'da bıçaklı ve sopalı kavgada iki çocuk babası genç hayatını kaybetti, 2 kişi de hafif şekilde yaralandı. Kavga anları ise anbean kameraya yansıdı.

Samsun'da bıçaklı, sopalı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Olay, Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı ve sopalı kavgada taksi şoförü Ceyhun Demir'in bıçaklı saldırısına uğrayan Emin Kanbay (25) ve kardeşi Yusuf Kanbay yaralandı. Özel hastaneye kaldırılan iki çocuk babası Emin Kanbay yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yusuf Kanbay'ın ise hafif yaralandığı öğrenildi.

aw905104-01.jpgPolis tarafından gözaltına alınan taksi şoförü Ceyhun Demir'in de sopayla darp sonucu yaralandığı ve Gazi Devlet Hastanesi’nde tedavisinin ardından sorgulanmak için Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emin Kanbay'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

aw905104-04.jpgSopalı ve bıçaklı kavga anları ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)

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