Samsun'da 101 sikke ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şüphelinin elinde bulundurduğu tarihi eserleri satmaya çalıştığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Alaçam ilçesinde gözaltına alınan şüphelinin üzerinde yapılan aramada, çeşitli dönemlere ait 101 sikke bulundu.
Gözaltına alınan şüpheli, jandarmaya götürüldü.(AA)
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