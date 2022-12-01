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Samsun'da cinnet. Polis memuru, sahilde intihar etti

Samsun'da bunalıma girdiği iddia edilen bir polis memuru, deniz kenarında tabancayla kendini vurarak intihar etti. Acı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 23:37
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Samsun'da cinnet. Polis memuru, sahilde intihar etti

Samsun'da cinnet. Polis memuru, sahilde intihar etti
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Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı deniz kenarında saat 07.30 sıralarında yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, deniz kenarında spor yapan vatandaşlar, kumsalda bir kişinin hareketsiz yattığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Ekipler, Ramazan Düz (29) adlı polis memurunun tabancayla kendini vurmuş olduğunu ve olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Ramazan Düz'ün Kastamonu Bölge Trafik Şube Müdürlüğünde görev yaptığı ve Samsun'a izne geldiği öğrenildi. Düz'ün cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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