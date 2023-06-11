Samsun’da denizde erkek cesedi bulundu

Edinilen bilgiye göre, bugün saat 20.00 sıralarında sel nedeniyle denizde odun toplamaya çıkan balıkçı teknesi Toplu limanına 3 mil uzaklıkta denizde erkek cesedine rastladı. Balıkçılar durumu jandarmaya bildirdi. Alaçam İlçe Jandarma ve ekipleri de Sinop sahil güvenlik ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine botla gelen Sinop Sahil güvenlik ekipleri, cesedin görüldüğü yerde bekleyen balıkçı teknesinin yanına giderek denizden çıkartılan ceset botla toplu limanına getirildi. Burada yapılan incelemede 22 yaşındaki Irak uyruklu Mohammed Ghanim Younus’un kardeşi kardeşini tanıyamadı. Yapılan incelemenin ardından ceset otopsi için Alaçam Devlet Hastanesine kaldırıldı.

8 gün önce Yakakent ilçesinde simit fırını sahibi 22 yaşındaki Irak uyruklu Mohammed Ghanim Younus’un kayıp olduğu yönünde yapılan ihbarı değerlendiren Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahsın akşam üzeri 55 MA 1913 plaka motosikleti ile Yarkent’ten, Alaçam ilçesi Geyikkoşan Sahili'ne gittiğini belirledi.

Geyikkoşan Sahili'nde yapılan aramada 55 MA 1913 plaka motosiklet park halinde, Mohammed Ghanim Younus’a ait kimlik, cep telefonu ve elbiseleri ise deniz kenarında bulunmuştu. Arama çalışmalarını sürdüren Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Samsun Sahil Güvenlik, Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timleri (DEGAK) ve Sinop Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen Samsun Sahil Güvenlik DEGAK ve Sinop Sahil Güvenlik ekipleri denizde arama çalışmalarında bir sonuç alamamıştı. (İHA)