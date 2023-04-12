12 Nisan 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Samsun'da depremzede ailenin aracı tırla çarpıştı: 5 yaralı

Samsun'da depremzede ailenin aracı tırla çarpıştı: 5 yaralı

Samsun'da depremzede aile, kazaya karıştı. Kazada, aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 09:47
Takip Et

Samsun'da depremzede aile kaza geçirdi: 5 yaralı

Samsun'da depremzede ailenin aracı tırla çarpıştı: 5 yaralı
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, Samsun'da depremzede ailenin aracının köprü kirişi taşıyan tırla çarpıştığı kazada, aynı aileden 5 kişi yaralandı. Kazada aracın içinde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi Ankara yolu Toybelen ışıklı kavşakta sabah saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malatya'da depremde evleri zarar gören İşkur ailesi 20 gün önce Samsun'a geldi. Kuruyemiş satarak geçimlerini sağlamaya çalışan aile, Ankara'da düzenlenen Malatya Günleri Fuarı'na katılıp kuruyemiş satmak için bu sabah Samsun'dan yola çıktı. Bayram İşkur (52) idaresindeki 44 AER 230 plakalı kapalı kasa minibüs kavşakta yolun karşısına geçmekte olan Nazır Yılmaz yönetimindeki 06 DC 0471 çekici ve 06 BB 130 plakalı römork plakalı tırın arka lastiğine çarptı. Kazada yaralanan aile araçta sıkıştı.

Olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Can pazarının yaşandığı kazada aracın içinde sıkışan anne ve küçük kızı itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Kazada yaralanan araç sürücüsü Bayram İşkur, eşi Arzu İşkur (46), çocukları Abdullah Kağan İşkur (23), Eda Su İşkur (19) ile Esma Sarenur İşkur (8) ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Anne 'bu iğneyi alırsam bu ay açız' deyince büyük kardeşi kendini camdan attı
1
﻿Anne 'bu iğneyi alırsam bu ay açız' deyince büyük kardeşi kendini camdan attı
﻿Anne 'bu iğneyi alırsam bu ay açız' deyince büyük kardeşi kendini camdan attı
﻿Aile dizisinin yıldızı Yüşra Geyik'ten inanılmaz pozlar. Sınırları tamamen ortadan kaldırdı
2
﻿Aile dizisinin yıldızı Yüşra Geyik'ten inanılmaz pozlar. Sınırları tamamen ortadan kaldırdı
﻿Aile dizisinin yıldızı Yüşra Geyik'ten inanılmaz pozlar. Sınırları tamamen ortadan kaldırdı
﻿Berna Laçin oy vereceği ismi açıkladı. ''Ulu orta sorulmaz'' dedi ama söyledi
3
﻿Berna Laçin oy vereceği ismi açıkladı. ''Ulu orta sorulmaz'' dedi ama söyledi
﻿Berna Laçin oy vereceği ismi açıkladı. ''Ulu orta sorulmaz'' dedi ama söyledi
﻿Ev sahiplerini kan ter içinde bırakacak haber. Ev sahibine ve emlakçıya 10 bin TL ceza
4
﻿Ev sahiplerini kan ter içinde bırakacak haber. Ev sahibine ve emlakçıya 10 bin TL ceza
﻿Ev sahiplerini kan ter içinde bırakacak haber. Ev sahibine ve emlakçıya 10 bin TL ceza
﻿Batarya sorununu kökten çözecek buluş
5
﻿Batarya sorununu kökten çözecek buluş
﻿Batarya sorununu kökten çözecek buluş
﻿Merkez Bankası'ndan Kapalı Çarşı açıklaması
6
﻿Merkez Bankası'ndan Kapalı Çarşı açıklaması
﻿Merkez Bankası'ndan Kapalı Çarşı açıklaması
﻿Nisan ayının ortasında kara kış yaşayacağız. 9 ile sarı 7 ile turuncu kodlu uyarı
7
﻿Nisan ayının ortasında kara kış yaşayacağız. 9 ile sarı 7 ile turuncu kodlu uyarı
﻿Nisan ayının ortasında kara kış yaşayacağız. 9 ile sarı 7 ile turuncu kodlu uyarı
﻿Eğrelti otu neye iyi geliyor?
﻿Eğrelti otu neye iyi geliyor?
﻿Eğrelti otu neye iyi geliyor?
﻿Meral Akşener Ankara'da 24 projenin açılışına katılacak
﻿Meral Akşener Ankara'da 24 projenin açılışına katılacak
﻿Meral Akşener Ankara'da 24 projenin açılışına katılacak
﻿Uzmanından spor yapanlara kritik uyarı
﻿Uzmanından spor yapanlara kritik uyarı
﻿Uzmanından spor yapanlara kritik uyarı
﻿Uzmanı uyardı. Teneke kutularda plastik tehlikesine dikkat
﻿Uzmanı uyardı. Teneke kutularda plastik tehlikesine dikkat
﻿Uzmanı uyardı. Teneke kutularda plastik tehlikesine dikkat
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.