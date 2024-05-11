Samsun'da fındık büyüklüğünde dolu yağdı

Samsun'da fındık büyüklüğünde dolu yağdı
Kaynak: İHA
Meteoroloji 11 Mayıs Cumartesi gününü işaret ederek uyarılarda bulunduğu Samsun'da fındık büyüklüğünde dolu yağarken, yağış, hayatı olumsuz yönde etkiledi.
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Samsun'da fındık büyüklüğünde dolu yağdı 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı sonrası Samsun'da sağanak ve dolu yağışı etkili oldu.

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Samsun'da fındık büyüklüğünde dolu yağdı 2

Meteoroloji 11 Mayıs Cumartesi gününü işaret etmiş, Samsun için sağanak yağış uyarısında bulunmuştu.

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Samsun'da fındık büyüklüğünde dolu yağdı 3

Kentte sabah saatlerinde güneşli olan hava durumu, yerini öğleden sonra sağanak ve doluya bıraktı.

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Samsun'da fındık büyüklüğünde dolu yağdı 4

Şimşek ve gök gürültüsü sonrası sağanak başlarken, daha sonra dolu etkisini gösterdi. Dolu yağışı yaklaşık 1 dakika sürdü.

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Samsun'da fındık büyüklüğünde dolu yağdı 5

Fındık büyüklüğünde yağan dolu kısa sürede yeri beyazla kaplarken, birçok vatandaş, araçlarının zarar görmemesi için örtülerle arabalarının üzerini kapattı.

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Samsun'da fındık büyüklüğünde dolu yağdı 6

Doluya yakalanan vatandaşlardan bazıları battaniye ile bazıları ise halı ve sedirlerle araçlarını korumaya çalıştı.

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Samsun'da fındık büyüklüğünde dolu yağdı 7

Vatandaşlar, şiddetli gök gürültüsü sonrası dolu yağışının başladığını söylerken, doludan kaçarak kurtulmaya çalıştıklarını ifade etti.

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Samsun'da fındık büyüklüğünde dolu yağdı 8

Samsun'un 5 günlük hava tahmini şu şekilde:

Pazar günü 20 derece sağanak yağışlı, Pazartesi 17 derece sağanak yağışlı, Salı 15 derece sağanak yağışlı, Çarşamba günü 17 derece sağanak yağışlı, Perşembe günü 17 derece sağanak yağışlı.

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