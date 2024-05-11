Samsun'da fındık büyüklüğünde dolu yağdı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı sonrası Samsun'da sağanak ve dolu yağışı etkili oldu.
Meteoroloji 11 Mayıs Cumartesi gününü işaret etmiş, Samsun için sağanak yağış uyarısında bulunmuştu.
Kentte sabah saatlerinde güneşli olan hava durumu, yerini öğleden sonra sağanak ve doluya bıraktı.
Şimşek ve gök gürültüsü sonrası sağanak başlarken, daha sonra dolu etkisini gösterdi. Dolu yağışı yaklaşık 1 dakika sürdü.
Fındık büyüklüğünde yağan dolu kısa sürede yeri beyazla kaplarken, birçok vatandaş, araçlarının zarar görmemesi için örtülerle arabalarının üzerini kapattı.
Doluya yakalanan vatandaşlardan bazıları battaniye ile bazıları ise halı ve sedirlerle araçlarını korumaya çalıştı.
Vatandaşlar, şiddetli gök gürültüsü sonrası dolu yağışının başladığını söylerken, doludan kaçarak kurtulmaya çalıştıklarını ifade etti.
Samsun'un 5 günlük hava tahmini şu şekilde:
Pazar günü 20 derece sağanak yağışlı, Pazartesi 17 derece sağanak yağışlı, Salı 15 derece sağanak yağışlı, Çarşamba günü 17 derece sağanak yağışlı, Perşembe günü 17 derece sağanak yağışlı.