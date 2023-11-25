Samsun’da fırtına ve yüksek dalga uyarısı

Samsun Valiliği ve AFAD, olumsuz hava şartları konusunda vatandaşları uyardı. Fırtınada kuvvetli rüzgarın 60 km/sa hızında olacağı belirtilirken, denizlerdeki dalga yüksekliğinin ise 5-6 metreye ulaşacağı vatandaşlara bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada konu hakkında, “Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı son değerIendirmelere göre; ilimiz genelinde 25-26 Kasım 2023 tarihlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklenildiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları, Ayrıca, Samsun açıklarında 25 Kasım 2023 Cumartesi günü güney yönlü 30-40 km/sa hızında rüzgar ile 2-3 m yüksekliğinde dalga, 26 Kasım 2023 Pazar günü ise kuzeybatı yönlü ve 40-60 km/sa hızında rüzgar ile 5-6 metre yüksekliğinde dalga beklendiğinden denizcilerimizin de yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları, önemle duyurulur” ifadelerine yer verildi.

AFAD’dan vatandaşların cep telefonuna gönderilen kısa mesajda ise şu ifadelere yer verildi:

“Meteorolojiye göre Samsun'da 25 Kasım Cumartesi günü güney yönlerden yer yer kuvvetli fırtına bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olun.”x