Şiddetli fırtına çatıyı yola savurdu. 2 kişi yaralandı

Ülke genelinde düşen sıcaklıkların etkisiyle birçok ilde fırtına, sel baskınları gibi olaylar yaşanmaya devam ediyor.

Yalova'nın Termal ilçesinde fırtına nedeniyle yola savrulan çatı parçaları 2 kişinin yaralanmasına neden oldu.

ÇATI PARÇALARI 2 KİŞİYİ YARALADI

Termal'e bağlı Yeni Mahalle'de etkili olan fırtına nedeniyle 3 katlı bir binanın çatısı uçtu. Bu sırada yoldan geçen 2 kişi savrulan parçaların altında kalarak yaralandı.



Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri bir yaralıya ayakta müdahalede bulunurken, diğer yaralı ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.