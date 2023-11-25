Şiddetli fırtına çatıyı yola savurdu. 2 kişi yaralandı

Yalova’da etkili olan fırtına nedeniyle evlerin çatısı uçtu. Çatı parçalarının altında kalan 2 kişi yaralandı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Şiddetli fırtına çatıyı yola savurdu. 2 kişi yaralandı

Ülke genelinde düşen sıcaklıkların etkisiyle birçok ilde fırtına, sel baskınları gibi olaylar yaşanmaya devam ediyor.

Yalova'nın Termal ilçesinde fırtına nedeniyle yola savrulan çatı parçaları 2 kişinin yaralanmasına neden oldu.

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ÇATI PARÇALARI 2 KİŞİYİ YARALADI

Termal'e bağlı Yeni Mahalle'de etkili olan fırtına nedeniyle 3 katlı bir binanın çatısı uçtu. Bu sırada yoldan geçen 2 kişi savrulan parçaların altında kalarak yaralandı.

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri bir yaralıya ayakta müdahalede bulunurken, diğer yaralı ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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