Samsun’da iş cinayeti: Ataması yapılmayan öğretmen, çalıştığı inşaatın 22. katından düşerek hayatını kaybetti

Samsun'da ataması yapılmayan öğretmen Orhan Çelik, dış cepheye kurulan asansörün montajının yapılmadan çalıştırılması üzerine çalıştığı inşaatın 22. katından düşerek hayatını kaybetti.

Samsun’da iş cinayeti: Ataması yapılmayan öğretmen, çalıştığı inşaatın 22. katından düşerek hayatını kaybetti

Samsun'un Atakum ilçesinde 50 yaşındaki inşaat işçisi Orhan Çelik, iş cinayetine kurban gitti.

AA'nın aktardığına göre Beypınar Mahallesi'nde bir inşaatın 22. katında çalışan Orhan Çelik, iddiaya göre, dış cephe kaplamalarını yapmak için kurulan asansörün montajının yapılmadan çalıştırılması üzerine platformla birlikte zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Çelik'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Çelik'in cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

aa-20230608-31378147-31378146-samsunda-22inci-kattan-zemine-dusen-isci-hayatini-kaybetti.jpgİNGİLİZCE ÖĞRETMENİYDİ

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi'nin paylaştığı bilgiye göre Orhan Çelik, ataması yapılmayan bir İngilizce öğretmeniydi.

İSİG Meclisi'nin Çelik'le ilgili duyurusu şöyle:

"Orhan Çelik... 50 yaşında, ingilizce öğretmeni. Samsun Atakum'da boyacı olarak çalıştığı inşaatın 22.katından yük asansörü ile birlikte düşerek hayatını kaybetti. Ataması yapılmamıştı, özel okulda çalışıyordu, işsiz kalınca inşaatlarda çalışmaya başlamıştı. 1 çocuk babası, Afyonlu."

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