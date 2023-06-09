Annesiyle kavga eden babasını öldürdü. Annesi suçu üstlenmek istedi

İstanbul Arnavutköy'de bir süredir ayrı yaşadığı eşiyle kavga eden Ferhat Özkaraca'yı gören oğlu pompalı tüfekle ateş etti. Ağır yaralanan Özkaraca kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan anne cinayeti kendisinin işlediğini söylerken, çiftin 19 yaşındaki oğlu 3 saat sonra teslim oldu.

Annesiyle kavga eden babasını öldürdü. Annesi suçu üstlenmek istedi

Olay, dün akşam saatlerinde Yunusemre Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir ayrı yaşayan Ferhat Özkaraca ve eşi Ayşegül Özkaraca dün bir araya geldi. Çiftin arasında tartışma başladı.

Tartışma kısa sürede büyüyünce Özkaraca'nın kardeşleri araya girerek çifti sakinleştirmeye çalıştı. Tartışma kavgaya dönüşürken, çift sokağa çıktı. Bu sırada Özkaraca çiftinin yaşları 23, 21 ve 19 olan 3 oğlu geldi.

arnavutkoyde-annesiyle-kavga-eden-babasini-oldurdu-yenicag.jpg

Çocuklarından biri, annesiyle kavga eden babasını görünce evde bulunan pompalı tüfekle babasına ateş etti. Vücuduna isabet ede kurşunlarla ağır yaralanan Ferhat Özkaraca, yakınları tarafından Arnavutköy Devlet Hastanesine götürüldü.

Özkaraca, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

arnavutkoyde-annesiyle-kavga-eden-babasini-oldurdu-yenicag1.jpg

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, Ayşegül Özkaraca'yı gözaltına aldı. Ayşegül Özkaraca ifadesinde, cinayeti kendisinin işlediğini, eşinin kendisine şiddet uyguladığını ve bu yüzden bir süredir ayrı yaşadıklarını söyledi.

Olay yerinden kaçan çiftin çocuklarından 19 yaşındaki F.Ö olaydan 3 saat sonra karakola giderek teslim oldu. Özkaraca çiftinin diğer 2 oğlunu ise polis her yerde arıyor.

arnavutkoyde-annesiyle-kavga-eden-babasini-oldurdu-yenicag2.jpg

arnavutkoyde-annesiyle-kavga-eden-babasini-oldurdu-yenicag3.jpg

arnavutkoyde-annesiyle-kavga-eden-babasini-oldurdu-yenicag4.jpg

arnavutkoyde-annesiyle-kavga-eden-babasini-oldurdu-yenicag5.jpg

arnavutkoyde-annesiyle-kavga-eden-babasini-oldurdu-yenicag6.jpg

arnavutkoyde-annesiyle-kavga-eden-babasini-oldurdu-yenicag7.jpg

arnavutkoyde-annesiyle-kavga-eden-babasini-oldurdu-yenicag8.jpg

(Kaynak: DHA)

İlgili Haberler
Suriyelilerin evinde yasak aşk cinayeti. Boğazını kesti ülkesine kaçarken yakalandı
Cinayet zanlısı 39 yıl sonra yakalandı
Cinayet zanlısı 39 yıl sonra yakalandı
Samsun’da iş cinayeti: Ataması yapılmayan öğretmen, çalıştığı inşaatın 22. katından düşerek hayatını kaybetti
Arkadaş cinayetinde ceza belli oldu! Öldürüp ormanda arama çalışmalarına katılmıştı
Arkadaş cinayetinde ceza belli oldu! Öldürüp ormanda arama çalışmalarına katılmıştı
Öne Çıkanlar
Aşk acısı çeken Torreira'ya Icardi ve Muslera derman oldu. Maçta oynamak istemedi. Icardi'nin Torreira'ya yanıtı bakın ne oldu
Aşk acısı çeken Torreira'ya Icardi ve Muslera derman oldu. Maçta oynamak istemedi. Icardi'nin Torreira'ya yanıtı bakın ne oldu
Torpil odası ve vatandaşlık borsası
Torpil odası ve vatandaşlık borsası
Fatih Terim fonundan parasını kurtaran tek kişiyi Şerafettin Tilki açıkladı
Fatih Terim fonundan parasını kurtaran tek kişiyi Şerafettin Tilki açıkladı
Yalı Çapkını sezon final fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Yalı Çapkını sezon final fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Şener Üşümezsoy dün gece Susurluk'ta olan depremin anlamını açıkladı
Şener Üşümezsoy dün gece Susurluk'ta olan depremin anlamını açıkladı
Beşiktaş kov bunları. Gürel Yurttaş suçluları tek tek açıkladı
Beşiktaş kov bunları. Gürel Yurttaş suçluları tek tek açıkladı
Son Haberler
Fatih Terim ve Materazzi'den anlamlı buluşma Spor
Fatih Terim ve Materazzi'den anlamlı buluşma
Çamaşır suyuyla et yıkayan Suriyeli işletmenin mührü kırıldı tekrar açıldı. Açılış ruhsatı da vergi levhası da yok Güncel
Çamaşır suyuyla et yıkayan Suriyeli işletmenin mührü kırıldı tekrar açıldı. Açılış ruhsatı da vergi levhası da yok
İletişim aracı değil tümör silahı Sağlık
İletişim aracı değil tümör silahı
Seyir halindeki taksiden atladı. Alkollü turist midibüsün altında kaldı Güncel
Seyir halindeki taksiden atladı. Alkollü turist midibüsün altında kaldı
Bebekleri isilikten nasıl koruruz Sağlık
Bebekleri isilikten nasıl koruruz
İşte cildi güzelleştiren o meyve Şifalı Bitkiler
İşte cildi güzelleştiren o meyve
Demet Özdemir'den Yunanistan vatandaşlığı için flaş hamle Magazin
Demet Özdemir'den Yunanistan vatandaşlığı için flaş hamle