Samsun’da IŞİD operasyonu

Edinilen bilgiye göre, IŞİD silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, geçmiş dönemde örgüt içerisinde faaliyet gösteren mensuplarının ve örgüt üyelerinin tespit edilerek yakalanmalarına yönelik Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışmalar gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucu IŞİD'in içerisinde geçmiş dönemde faaliyet gösterdiği yönünde hakkında bilgiler bulunan yabancı uyruklu şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda Irak uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 4 IŞİD şüphelisi TEM Şube Müdürlüğündeki sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren 2 kişi serbest bırakılırken, sınır dışı edilmek üzere geri götürdü. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen 2 kişi ise mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

