Samsun'da ışıkta duran otomobile çarptı. 2 yaralı

Samsun'da trafik kazası

Kaza, Samsun - Ordu kara yolu üzeri Kavakdibi mevkisinde meydana gelen olayda, Edinilen bilgiye göre, Taşkın K.’nin kullandığı 38 AEH 497 plakalı otomobil kırmızı ışık yanması sonrası durdu.

Abdülkadir A.A.’nın kontrolündeki 34 HH 6071 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta duramayınca Taşkın K.’nin kullandığı otomobile arkadan çarptı.

Yaşanan kazada 34 HH 6071 plakalı araç içerisinde bulunan Aylanur U. ve 38 AEH 497 plakalı araç içerisinde bulunan A.A.K. isimli bebek hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı sonrası olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.