Samsun’da kadına şiddet

Tartıştığı kadını darp eden şahıs elindeki bıçak ve taş ile hem kadına hem de kendisine zarar verdi. Şahıs gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Samsun’da kadına şiddet

Samsun’da tartıştığı kadını darp eden şahıs elindeki bıçakla kendisine zarar verdi.
Olay, Canik ilçesi Çay Mahallesi TOKİ konutlarının bulunduğu site içerisinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bir erkek ve kadın arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada şahıs otomobilden aldığı bıçakla ve diğer elinde tuttuğu taşla önce kadına, sonra kendisine zarar verdi. Bu sırada çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ise zor anlar yaşadı.

Olay yerindeki bıçaklı şahıs, ambulans ekiplerini darp edilmiş kadına yaklaştırmadı. Polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle şahıs elindeki bıçağı boğazına dayadı. Polisin çabası sonucu ikna olan şahıs gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak (İHA)

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