Samsun'da kafe önünde silahlı saldırı: 2'si kadın 3 yaralı

Olay, İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi İstiklal Caddesi üzerine bulunan bir kafenin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kafe sahibinin oğlu M.T., aralarında husumet bulunan C.D. ve E.D. adlı kadın ile T.A. adlı şahsa pompalı tüfekle ateş açtı. 3 kişi çeşitli yerlerinden vurularak hastanelik olurken, olayda eşi, kız kardeşi ile arkadaşı yaralanan F.D. adlı genç ise saldırganın üzerine atlayarak elindeki tüfeği alıp, ailesini ölümden kurtardı. F.D.'nin olaya müdahalesi ve tüfeği saldırgandan alma anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Silahlı saldırgan M.T. ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İHA