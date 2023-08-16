Samsun’da kedi kafesinde uyuşturucu operasyonu

Samsun’da polis, şüphe üzerine durdurduğu bir araçta kedi kafesine saklanmış uyuşturucu ve silah ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

KAYNAK: DHA
Samsun’da kedi kafesinde uyuşturucu operasyonu

Polis Şüpheli Aracı Durdurdu

DHA'nın haberine göre; olay, Samsun’un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptığı çalışmalar sırasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta arama yapan ekipler, kedi kafesine zulalanmış 2 bin 72 adet sentetik ecza hapı buldu.

Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Araçta yapılan aramalarda ayrıca 2 adet 7,65 mm çapında ruhsatsız tabanca ve 18 adet tabanca fişeği de ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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