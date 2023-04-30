Samsun'da lokantada çıkan yangın evlere sıçradı, alevler geceyi aydınlattı

Samsun'da bir ciğerci lokantasında çıkan yangında alevler üst kattaki evleri de sirayet etti. Yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Samsun'da lokantada çıkan yangın evlere sıçradı, alevler geceyi aydınlattı

Yangın, Samsun'un Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarında gece saat 00.30 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, ciğerci lokantasının mutfağında çıkan yangın işyerini sardı ve alevler lokantanın üstündeki evlere sıçradı.

Alevleri geceyi aydınlattığı yangının fark edilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi.

Yangında ölen ve yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına alıp söndürdü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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