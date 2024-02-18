Samsun’da motorculardan farkındalık sürüşü

Vezirköprü Motosiklet Kulübü (VEMOK) ve Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından, motosiklet sürücülerine dikkat çekmek için bir farkındalık sürüşü gerçekleştirdi.

15 Temmuz Şehitleri Parkı’ndan başlayan sürüş, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün önünde bitirildi. Yapılan etkinlikte polis ekipleri tarafından vatandaşlara broşür dağıtıldı.

VEMOK Başkanı Emre Atıcı yaptığı açıklamada, “Amacımız farkındalık oluşturmak, ‘Dikkat Aynaya Bakın, Motosikletleri Fark Edin, Saygı Gösterin’ sloganıyla motosiklet sürücülerinin trafikte fark edilmesi gerekli, motosiklet sürücülerinin diğer araç sürücülerine oranla daha dikkatli olması gerektiğini ve kasksız, koruyucusuz, ekipmansız trafiğe çıkmamalarının önemini vurguladık” ifadelerini kaydetti.