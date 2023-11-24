Samsun’da narkotik uygulaması: 28 kişi yakalandı

Samsun’un 5 ilçesinde eş zamanlı narkotik uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalarda 28 kişi yakalandı.

KAYNAK: İHA
Samsun’da narkotik uygulaması: 28 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun’un İlkadım, Atakum, Canik, Bafra ve 19 Mayıs İlçe Emniyet Müdürlükleri ve şube müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle 5 ilçede eş zamanlı narkotik uygulaması düzenledi.

Yapılan aramalarda 1982 adet sentetik ecza, 4 adet ruhsatsız tabanca, 80 adet tabanca fişeği, 28,56 gram esrar, 6 adet esrarlı sigara, 10,50 gram metamfetamin, 10,75 gram skunk, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 12 adet kartuş,1 adet kama, 5 adet uyuşturucu madde kullanımına yarar aparat ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili 28 kişi yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.

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