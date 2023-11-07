Samsun'da öğretmene şiddet iddiası; sendika üyelerinden protesto

Samsun'un Atakum ilçesinde Milli Eğitim Vakfı İlkokulu öğretmeni Lale Günday, iddiaya göre, 4 gün önce bir öğrencisini okul koridorunda sırtında çantayla dolaşmaması konusunda uyardı.

Ardından da öğrencinin sırtından çantasını alarak sırasına koydu. Okuldan sonra evine giden öğrencinin ailesine yaşananları anlatması üzerine, babası okula gitti. Okula giden babası, öğretmeni okul bahçesinde sözlü ve fiziki olarak darbetti.

'TÜM ÖĞRETMENLERE KEFEN Mİ DAĞITALIM'

Öğretmenin darp edildiği iddiası üzerine Hürriyetçi Eğitim Sen 2. Nolu Şube Üyeleri okul önünde eylem yaptı.

Öğretmenler adına basın açıklamasında bulunan Şube Başkanı İlker İlkin, "Öğretmenler gününde öğretmenlere önlük dağıtmayı planlayan yetkililere sesleniyorum; tüm öğretmenlerimize çelik yelek hatta daha da ileri giderek kefen mi dağıtalım" diyerek elindeki kefeni yere attı.

'KONUNUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

Milli Eğitim sisteminin, okulların ve eğitim çalışanlarının şiddet olaylarıyla sıkça gündeme geldiğini söyleyen İlker İlkin, "Herkesin öğretmene saygı duyduğu zamanlardan, öğretmenine sahip çıkmayan, saygı duymayan, öğretmenini söylemleri ve eylemleri ile saydırmayan veli ve öğrencilerin fiziki, psikolojik saldırılarına maruz bırakan bir eğitim sisteminin hakim kılındığı zamanlara geldik.

Milli Eğitim Vakfı İlkokulu öğretmeni üyemiz Lale Günday, 3.11.2023 Cuma günü okul bahçesinde bir öğrenci velisinin sözlü ve fiziki şiddetine maruz kalmıştır. Daha öncesinde yaşanan olaylar zinciri ve alınmayan önlemler, öğrenci velisinin kendinde bu eylemi yapacak cesareti bulmasına olanak sağlamıştır.

Şahısla ilgili olarak güvenlik güçlerine ifade verilmiş ve sendika avukatlarımızca Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Öğretmenimize yapılan bu şiddet girişimini kınıyor, bu şahıs ile ilgili yargılanma sürecinin bir an önce başlamasını diliyor, okul idaresi ile ilgili de ayrıca soruşturma başlatılmasını talep ettiğimizi ve takipçisi olacağımızı belirtmek istiyorum" dedi.

'TÜM ÖĞRETMENLERİN SESİ OLMAK İSTİYORUM'

Öğrenci velisi tarafından şiddete maruz kaldığını iddia eden Lale Günday ise "Velinin sözlü ve fiziksel saldırısına uğradım. Bu konuda idare tarafından yalnız bırakıldım. Önlem alınsaydı belki de bu durum gerçekleşmeyecekti.

Benim isteğim, idarenin gereken önlemi almasıydı. Resmi olarak başvuru yaptığım halde, hiçbir önlem alınmadı ve velinin isteği gerçekleştirildi. Velinin de idareden güç alarak böyle bir girişimde bulunduğunu düşünüyorum. Eğitim çalışanlarına yönelik bu fiziksel ve psikolojik şiddetin bırakılması gerektiğini düşünüyorum. Öğretmenler bu konuda yalnız bırakıldı. Tüm öğretmenlerin sesi olmak istiyorum.

Benim yaşadığımı bir başka öğretmen arkadaşlarım yaşamasın. Mesleğimin sonlarındayım. Benden sonra gelecek nesilleri okutacak arkadaşlarımın bunlara maruz kalmasını istemiyorum" diye konuştu.