Samsun'da ölü yunus karaya vurdu

Kaynak: İHA
Samsun'da ölü yunus karaya vurdu
Samsun'un Atakum ilçesinde sahile yaklaşık 1 buçuk metrelik bir ölü yunus vurdu.

Samsun'un Atakum ilçesinde Denizevleri Mahallesi Golf Kulübü mevkisinde yürüyüş yapan vatandaşlar, sahile vuran ölü bir yunus gördü.

Yunusun vücudunda bozulma veya çürüme bulunmazken, vatandaşlar yaklaşık 1 buçuk metre uzunluğundaki yunusun kaldırılması için durumu yetkililere haber verdi.

Sahilde yürüyüş yapan ve yunusu fark eden Emre Elipek isimli bir vatandaş, "Ne yazık ki ölü bir yunusla karşılaştım. Ne yazık ki diyorum çünkü ölü bir yunus balığı. Keşke yaşasaydı. En azında denize döndürmek için elimden geleni yapardım. Yarası gözükmüyor. Belki de yarası içindedir. Üzücü bir durum" diye konuştu.

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