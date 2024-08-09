Samsun'da taksi şoförü arkadaşını öldüren genç tutuklandı

Kaynak: İHA
Samsun'da taksi şoförü arkadaşını öldüren genç tutuklandı

Samsun'un İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'nde, alacak-verecek meselesi yüzünden taksi şoförü arkadaşını bıçaklayarak öldüren 21 yaşındaki Ahmet Can F., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, taksi şoförü Emre Baş'ın (32) evinde meydana geldi. Emre Baş, arkadaşı Ahmet Can F. tarafından 3 yerinden bıçaklanarak yaralandı.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Baş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Baş'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.

Olayın ardından firar eden Ahmet Can F., polise teslim oldu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosundaki sorgusunun ardından Samsun Adliyesine sevk edilen Ahmet Can F., mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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