Samsun'da taksi şoförü arkadaşını öldüren genç tutuklandı

Olay, taksi şoförü Emre Baş'ın (32) evinde meydana geldi. Emre Baş, arkadaşı Ahmet Can F. tarafından 3 yerinden bıçaklanarak yaralandı.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Baş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Baş'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.

Olayın ardından firar eden Ahmet Can F., polise teslim oldu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosundaki sorgusunun ardından Samsun Adliyesine sevk edilen Ahmet Can F., mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.