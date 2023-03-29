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Tartıştığı arkadaşını silahla yaralayan zanlı tutuklandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde tartıştığı arkadaşını silahla yaralayan şüpheli tutuklandı....

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 16:05
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Samsun'da tartıştığı arkadaşını silahla yaralayan zanlı tutuklandı

Tartıştığı arkadaşını silahla yaralayan zanlı tutuklandı
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Alınan bilgiye göre, İlyasköy Mahallesi'nde M.K. ile arkadaşı M.G. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından M.G. yanında bulunan tabancayla ateş ederek M.K'yi yaraladı.

Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan M.K, tedavi altına alındı.

Kaçan şüpheli ise İlkadım Emniyet Müdürlüğü birimlerince yakalanarak Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerine teslim edildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (AA)

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