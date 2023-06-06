Samsun'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Samsun'da tır ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Samsun'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, İlkadım'ın Güzeldere Mahallesi İlkadım Bulvarı Mert Irmağı Köprüsü üstünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Irmak idaresindeki 18 AJ 500 çekici ve 18 EA 603 römork plakalı traktör yüklü tır ile Murat Taha Tuncel yönetimindeki 55 AIF 331 plakalı otomobil çarpıştı.

aw907964-02.jpgSavrulup bariyere çarpan otomobilde bulunan Uğuray Duman yaralandı. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası her iki araç sürücüsü de kusurun kendilerinde olmadığını iddia ettiler. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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