Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Samsun-Ordu Karayolu 49. kilometresi Acıklı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kubilay Şahin idaresindeki kamyonet, aynı istikamete seyir halinde olan Özcan Talha Z. yönetimindeki 55 ANT 514 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjden karşıya geçip karşı yoldan gelen Hayri Y.'nin kullandığı otomobil ve Murat S. idaresindeki kamyonet ile çarpıştı. Kazada, araç sürücüleri Hayri Y., Kubilay Şahin, motosiklet sürücüsü Özcan Talha Z. ile Derya Y., Murat S., Uğur Y., Umut Y. ve Serkan T. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan araç sürücüsü Kubilay Şahin hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.