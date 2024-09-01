Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı

Kaynak: İHA
Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı

Samsun'da 3 araç ve 1 motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Samsun-Ordu Karayolu 49. kilometresi Acıklı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kubilay Şahin idaresindeki kamyonet, aynı istikamete seyir halinde olan Özcan Talha Z. yönetimindeki 55 ANT 514 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjden karşıya geçip karşı yoldan gelen Hayri Y.'nin kullandığı otomobil ve Murat S. idaresindeki kamyonet ile çarpıştı. Kazada, araç sürücüleri Hayri Y., Kubilay Şahin, motosiklet sürücüsü Özcan Talha Z. ile Derya Y., Murat S., Uğur Y., Umut Y. ve Serkan T. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan araç sürücüsü Kubilay Şahin hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Haberler
3 çocuğunun gözü önünde eşini katletti
3 çocuğunun gözü önünde eşini katletti
Dikkat çeken kare! Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu birlikte nikah şahidi oldu
Dikkat çeken kare! Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu birlikte nikah şahidi oldu
Bal yiyen kedi şeker komasına girdi! Rizeli esnafın yaptığını siz yapmayın
Bal yiyen kedi şeker komasına girdi! Rizeli esnafın yaptığını siz yapmayın
Karadeniz Ereğli'de odun yüklü kamyon devrildi. 1 yaralı
Karadeniz Ereğli'de odun yüklü kamyon devrildi. 1 yaralı
Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı
Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı