Samsun'da trafik kazası. Köpeğe çarpıp refüje çıktı

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Samsun'da trafik kazası. Köpeğe çarpıp refüje çıktı

Kaza, Çarşamba ilçesi Samsun-Ordu karayolunun 52. kilometresi Dalbahçe mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Yusuf G. idaresindeki 52 DA 530 plakalı otomobil, aniden önüne çıkan köpeğe çarpıp refüje çıktı. Refüjdeki aydınlatma direğine da çarpan araç, karşı şeride geçerek Dursun T. yönetimindeki 55 GR 190 plakalı otomobille çarpıştı.

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Kazada her iki aracın sürücüleri ile araçlarda bulunan Betül Fatma Teker, Bahar Zeynep Teker, Süleyla Teker ve Hava Aygül yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Kazada yaralanan sürücü Yusuf G.'nin uzman çavuş olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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