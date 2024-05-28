Samsun'da uyuşturucu operasyonu

Samsun'da düzenlenen narkotik operasyonunda iki kişi uyuşturucu ticareti yapmaktan gözaltına alındı. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesi Balaç Mahallesi'nde bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyon sonucunda Ö.U. (25) ve B.K. (25) isimli şahıslar gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde sorgulamaları tamamlanan zanlılar, daha sonra Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemede ifade veren Ö.U., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, B.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.