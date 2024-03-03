Samsun'da uyuşturucu operasyonu

Kaynak: AA
Samsun'da uyuşturucu operasyonu
Samsun'un Çarşamba ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 şahıs tutuklandı.

Aktarılan bilgilere göre, Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri tarafından, önceden ekipler tarafından tespit edilen T.D'nin adresine operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada, 471 gram sentetik uyuşturucu, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 hassas terazi, 2 sentetik ecza ve uyuşturucu paketlemede kullanılan alüminyum folyo ve eldiven ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli şahıslar T.D, C.D. ile M.D. gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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