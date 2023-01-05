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Samsun'da 2 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 1 gözaltı

Samsun'da düzenlenen operasyonda 2 kilo 589 gram uyuşturucu ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 11:30
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Samsun'da uyuşturucu operasyonu

Samsun'da 2 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 1 gözaltı
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Samsun'da narkotik ekiplerinin takibi sonucu 2 kilo 589 gram skunk maddesi ve tabanca ele geçirirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yaptığı takip ve çalışmalar doğrultusunda Samsun il merkezinde irtibatlı oldukları şahıslara müşterek hareket ederek uyuşturucu madde satışı yaptıkları ve Canik ilçesi Hasköy Mahallesi'nde bulunan ikametlerinde yüklü miktarda uyuşturucu madde bulundurdukları istihbar edilen U.Ö. ve E.K. isimli şahıslara ait adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 8 paket halinde toplam 2 kilo 589 gram skunk maddesi, 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ve 42 adet 9 mm çapında tabanca fişeği ele geçirildi. U.Ö. gözaltına alındı. Firarda olan E.K.'nin yakalanmasına çalışılıyor.
Soruşturma devam ediyor.


(Kaynak: İHA)

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