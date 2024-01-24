Samsun'da uyuşturucu ticaretinde 1 kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yürüten Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi'nde A.Y. isimli şahsın üzerinden 7 adet sentetik ecza ve 1 adet de uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi.

Soruşturmanın devamında İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde O.İ. isimli şahsın evinde arama gerçekleştiren narkotik polisi, 32 adet sentetik ecza, 2 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ve 13 adet tabanca fişeği tespit etti.

Gözaltına alınan O.İ., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren O.İ., mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.