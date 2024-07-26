Samsun'da uyuşturucudan 17 kişi yakalandı

Kaynak: İHA
Samsun'da uyuşturucudan 17 kişi yakalandı

Samsun'da polis tarafından düzenlenen uygulamada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 17 kişi yakalandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçe emniyet müdürlükleri ve şube müdürlüklerinin de desteğiyle uyuşturucu uygulaması düzenledi ve arama gerçekleştirdi.

Edinilen bilgiye göre, aramalarda, 261,46 gram esrar, 221,21 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 121 adet sentetik ecza, 23 kök kenevir bitkisi, 4,50 gram metamfetamin, 25,5 gram skunk, 5 adet uyuşturucu kullanım aparatı ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

"Uyuşturucu madde kullanmak" suçundan, 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, olmak üzere 2 aranan şahıs olmak üzere toplam 17 kişi yakalandı.

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