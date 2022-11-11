11 Kasım 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Samsun’da 3 katlı bir binanın birinci katında yalnız yaşayan 56 yaşındaki adam, ölü olarak bulundu. 

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 12:17
Takip Et

Samsun’da yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
+
Aa
-

Samsun’un Bafra ilçesine yalnız yaşadığı öğrenilen 56 yaşındaki adam, evinin kapı eşiğinde arkadaşı tarafından ölü olarak bulundu.

Olay, Büyükcami Mahallesi, Asım Efendi Sokak'taki 3 katlı binanın birinci katında meydana geldi. 

56 yaşındaki İbrahim Şenel'den haber alamayan arkadaşı, Şenel'i eve geldiğinde kapının eşiğinde hareketsiz halde buldu. Olayı 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şahsın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için ceset otopsiye gönderildi.


(Kaynak: İHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sayıştay 8 sözleşmeli personel alacak
1
﻿Sayıştay 8 sözleşmeli personel alacak
﻿Sayıştay 8 sözleşmeli personel alacak
﻿Sıcaklıkların gündüz dahi tek hanelere düşeceği tarih belli oldu. Fırtınaları ve karları bilen adam açıkladı. Tir tir titreyeceksiniz
2
﻿Sıcaklıkların gündüz dahi tek hanelere düşeceği tarih belli oldu. Fırtınaları ve karları bilen adam açıkladı. Tir tir titreyeceksiniz
﻿Sıcaklıkların gündüz dahi tek hanelere düşeceği tarih belli oldu. Fırtınaları ve karları bilen adam açıkladı. Tir tir titreyeceksiniz
﻿Bitcoin için yaklaşan fırtınayı açıkladılar. Uluslararası kuruluştan korkutan değerlendirme
3
﻿Bitcoin için yaklaşan fırtınayı açıkladılar. Uluslararası kuruluştan korkutan değerlendirme
﻿Bitcoin için yaklaşan fırtınayı açıkladılar. Uluslararası kuruluştan korkutan değerlendirme
﻿EYT’nin yürürlüğe gireceği tarih belli oldu. Bakan Nebati açıkladı
4
﻿EYT’nin yürürlüğe gireceği tarih belli oldu. Bakan Nebati açıkladı
﻿EYT’nin yürürlüğe gireceği tarih belli oldu. Bakan Nebati açıkladı
﻿Televizyonun en popüler dizileri belli oldu. Tüm yapımları geçerek fark attı
5
﻿Televizyonun en popüler dizileri belli oldu. Tüm yapımları geçerek fark attı
﻿Televizyonun en popüler dizileri belli oldu. Tüm yapımları geçerek fark attı
﻿IMF’den ‘enflasyon’ uyarısı: En büyük ve acil zorunluluk...
6
﻿IMF’den ‘enflasyon’ uyarısı: En büyük ve acil zorunluluk...
﻿IMF’den ‘enflasyon’ uyarısı: En büyük ve acil zorunluluk...
﻿Dev timsah 8 yaşındaki çocuğu tek hamlede yuttu
7
﻿Dev timsah 8 yaşındaki çocuğu tek hamlede yuttu
﻿Dev timsah 8 yaşındaki çocuğu tek hamlede yuttu
﻿KPSS önlisans branş sıralaması belli oldu
﻿KPSS önlisans branş sıralaması belli oldu
﻿KPSS önlisans branş sıralaması belli oldu
﻿Profesör söyledi hasta çocuklar eşlik etti
﻿Profesör söyledi hasta çocuklar eşlik etti
﻿Profesör söyledi hasta çocuklar eşlik etti
﻿TFF resmen yasak getiriyor. Yedek kulübesinde artık olmayacak
﻿TFF resmen yasak getiriyor. Yedek kulübesinde artık olmayacak
﻿TFF resmen yasak getiriyor. Yedek kulübesinde artık olmayacak
﻿Şekeriniz yükseldiğinde bir avuç yeterli
﻿Şekeriniz yükseldiğinde bir avuç yeterli
﻿Şekeriniz yükseldiğinde bir avuç yeterli
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.