Samsung kar oranlarındaki düşüş sebebiyle çip üretimini azaltıyor

Dünyanın en büyük çip üreticisi olan Samsung, Covid-19 pandemisi sonrasında azalan talep ve yavaşlayan küresel ekonomi nedeniyle satışlarında hızlı bir düşüş yaşadığını bildirdi. Şirketin Ocak-Mart döneminde kâr oranı 600 milyar won (yaklaşık 500 milyon dolar) azaldı.

Samsung, "Hafıza çipleri ve özellikle arzı güvence altına alınan ürünlerin üretimini önemli ölçüde azaltıyoruz" açıklamasını yaptı.

Ancak çiplere olan talep, Covid-19 pandemisi döneminde tüketicilerin evde kullanmak için yeni elektronik cihazlar satın almasıyla hızlı bir şekilde yükselmişti. Yarı iletken üreticileri, stokları ile mevcut talep arasında bir denge kurmakta zorlandıklarını belirtiyorlar.

Samsung, rakiplerine kıyasla çip üretimini azaltma kararına uzun süre direndi ancak analistler, şirketin üretimde kesintiye gitmesinin çok nadir görüldüğünü söylüyorlar.

Şirket, Güney Kore'de dev bir yarı iletken merkezi geliştirmek için 300 trilyon won (yaklaşık 250 milyar dolar) yatırım yapacağını açıklamıştı. Yatırımcılar, Samsung'un çip üretimindeki azaltma kararının yarı iletken piyasasının toparlanmasını umduklarını belirtiyorlar.