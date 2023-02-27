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Samsung yeni amiral cihazlarını tanıttı

Samsung amiral gemilerini tanıtmaya devam ederken bazı cihazları konusunda da fiyat bilgilerini paylaşmaya devam ediyor. İşte Galaxy A14 4G’nin teknik özellikleri...

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 11:59
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Samsung'un Galaxy A14 4G'si tanıtıldı

Samsung yeni amiral cihazlarını tanıttı
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Samsung yeni cihazı olan Galaxy A14 4G’yi tanıttı. Cihazın gücünü 12 nm fabrikasyon sürecinden geçen MediaTek Helio G80 işlemcisinden alacağı ifade edilirken bu işlemcinin iki adet 2.0 GHz hızında Cortex-A75 ve altı adet 1.8 GHz hızında Cortex-A55 çekirdeklerine sahip olacağı aktarıldı. Grafik işlemcisini ise Mali-G52 MC 2 ile sağlayacağının altı çizildi.

Samsung’un yeni cihazının; 6.6 inç büyüklüğünde 1080 x 2408 çözünürlükte, 20:9 en boy oranında ve Full HD+ IPS LCD ekrana sahip olacağı aktarıldı. Cihazın arka tarafında bir adet f/1.8 diyafram açıklığında 50 Megapiksel ana, 5 Megapiksel ultra geniş açılı ve 2 Megapiksel makro kamera yer alıyor. Ön tarafta ise bir adet 13 Megapiksel özçekim kamerası yer alıyor.

ShiftDelete.net’te yer alan habere göre; Samsung Galaxy A14 4G, 15W şarjla desteklenen 5.000 mAh bataryayla pazara sunuldu. 6 GB RAM ve 128 GB depolamayla gelen akıllı telefon, yazılım yönünden One UI 5 tabanlı Android 13 işletim sistemiyle kutudan çıkıyor.

167.7 x 78 x 9.1 mm ölçülerindeki bu ürün, 201 gram ağırlığında. Cihaz, güvenlik olarak yan tarafa yerleştirilmiş bir parmak izi okuyucu özelliğine sahip. Ek olarak yeni tanıtılan telefonun herhangi bir fiyat bilgisi henüz mevcut değil.

Galaxy A14 4G modelinin tasarımında ise kavisli kenarlar ve Infinity-U ekran dikkat çekiyor. Akıllı telefon; siyah, gümüş, yeşil ve gül kurusu renk seçeneklerine sahip olacak.

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