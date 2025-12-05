Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplar için kura çekimi gerçekleştirildi. Galatasaray, son oynadığı Fenerbahçe derbisinin hakemi Yasin Kol'u şikayet etmiş ancak Türkiye Futbol Federasyonu, genç hakeme bu hafta da görev vermişti. Bu gelişmenin ardından Galatasaray Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, kura çekimine katılmayaklarını açıklamıştı.

Sarı-kırmızılılar, bu açıklamanın arkasında durdu ve somut adım atarak kura çekimine katılmadı.

İşte Abdullah Kavukcu'nun o sözleri:

"Galatasaray sahada kazanmayı sürdürecek, biz ise Galatasaray'ın hakkını gasp edenlerle mücadelede tek bir geri adım atmayacağız. Şunu herkes bilsin ki Galatasaray unutmaz. Futbolda adaletin terazisinin ayarını bozanlar, yarın bozdukları o terazide kendilerinin de tartılacağını unutmasınlar. Tüm bu gerekçelerle TFF'nin yarınki davetine katılmayacağımızı buradan kamuoyuyla paylaşmak isterim."