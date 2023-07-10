Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım Hulk'u açıkladı

Samsunspor'un Brezilyalı golcü Hulk'a talip olduğu ileri sürülmüştü.

Brezilya'da Atletico Mineiro'da oynayan 36 yaşındaki sambacının kontratı 2024'te bitiyor. Kariyerinde Porto ve Zenit gibi kulüplerde forma giyen ve 687 maçta 369 gol, 197 asist katkısı bulunan yıldız santrfor, 2009-2016 yılları arasında Brezilya Milli Takımı'nda oynadığı 48 maçta, 11 gol attı.

Milliyet'e konuşan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, ünlü golcü Hulk ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Kulübü çok para istiyor. Atletico Mineiro, '5-6 milyon euronun altına vermeyiz' diyor. Teklifimi ilettim. Hulk için '2 milyon euro vereyim' dedim. 'Olmaz' yanıtını verdiler. Eğer teklifimi kabul ederlerse hemen alalım. Aksi takdirde bu transfer mümkün değil"