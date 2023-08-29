Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım "Panik yok 3 transfer yolda"

Trendyol Süper Lig'de sezona kötü başlayan Yılport Samsunspor bir hafta içinde takıma 3 takviye yapmayı hedefliyor.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım "Panik yok 3 transfer yolda"

Turgay Beşyıldız- YENİÇAĞ

Trendyol Süper Lig'de geride kalan ilk üç karşılaşmada, alınan sonuçlar ve sergilenen futbol Samsunspor camiasında keyifleri kaçırırken, taraftarlar transfer konusunda geç ve yavaş kalındığı yönünde yönetimi eleştirmeye başladı.

Teknik patron Hüseyin Eroğlu'nun da isteğiyle, takımın ihtiyaç duyduğu gerekli mevkilere, gerekli takviyelerin yapılacağını ifade eden Başkan Yüksel Yıldırım, şunları söyledi: “Transfer pazarlıklarını ben yapıyorum. Bu ligde 20 takım var. Biz de takım olarak bu seneki hedefimiz olan ilk 10 içerisin de yer almaktır. Bundan kimsenin en ufak şüphesi olmasın. Taraftarımızdan ricam lütfen panik yapıp aceleci davranmasınlar. Bir hafta içinde en az 3 transfer açıklayabiliriz. belki daha fazlası da olabilir.”

Öte yandan, bu transferlerde adı geçen oyunculardan birinin de, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olimpik Lyon'un forvet oyuncularından 28 yaşındaki siyahi oyuncu Tino olduğu iddia edildi.

Geçtiğimiz sezonu R. Mallorca'da kiralık olarak geçiren ve 19 maçta forma giyip, 2 gol kaydeden Tina Kadewere, bu sezon Lyon da henüz tek karşılaşmada görev alabildi.

Olimpik Lyon'un, Zimbabveli oyuncuyu bu sezon yine kiralık vermeyi düşündüğü gelen bilgiler arasında yer alıyor.

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