Samsunspor İngiltere'den transfer yaptı. Başkan Yıldırım açıkladı

Süper Lig'in yeni ekibi Samsunspor'un Başkanı Yüksel Yıldırım, Olivier Ntcham transferini duyurdu.

KAYNAK: DHA
Samsunspor İngiltere'den transfer yaptı. Başkan Yıldırım açıkladı

Süper Lig'in yeni ekibi Yılport Samsunspor, orta sahaya takviye yaptı. Başkan Yıldırım, 10 numara pozisyonunda oynayan 27 yaşındaki Olivier Ntcham transferini sosyal medya hesabından duyurdu.

İngiltere Championship takımlarından Swansea City'de forma giyen Kamerun Milli Takım oyuncusunun yarın Samsun'a geleceğini açıklayan Başkan Yıldırım, şu paylaşımı yaptı:

"Süper Lig'de 11 yıl aradan sonra kaldığımız yerden çok daha iyi bir şekilde başlamayı planlıyoruz. Artık bizimde bir taklacı şahinimiz olacak. Uçtu, uçtu, Ntcham uçtu demeye çok az kaldı. Müjde, salı günü inşallah Samsun'da showtime olacak."(DHA)

Öne Çıkanlar
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
Sokak röportajında konuşan AKP'li vatandaştan 'pişmanım' açıklaması: Vicdani olarak rahatsızım. Herkes hakkını helal etsin
Sokak röportajında konuşan AKP'li vatandaştan 'pişmanım' açıklaması: Vicdani olarak rahatsızım. Herkes hakkını helal etsin
Bir zamanlar 2 araç alınan fiyata hurda araç satılıyor: Görenler araba nerede diyor
Bir zamanlar 2 araç alınan fiyata hurda araç satılıyor: Görenler araba nerede diyor
Maske cezaları iade edilecek mi? Maske cezası iadesi için başvuru formu nasıl doldurulur?
Maske cezaları iade edilecek mi? Maske cezası iadesi için başvuru formu nasıl doldurulur?
MasterChef’e kim veda edecek? MasterChef All Star 49 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’e kim veda edecek? MasterChef All Star 49 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yalancının mumu yassıya kadar yanar ne demek? Yalancının mumu yassıya kadar yanar atasözünün anlamı nedir?
Yalancının mumu yassıya kadar yanar ne demek? Yalancının mumu yassıya kadar yanar atasözünün anlamı nedir?
Son Haberler
LGS ikinci nakil sonuçları açıklandı Güncel
LGS ikinci nakil sonuçları açıklandı
Muhsin Yazıcıoğlu ile ilgili flaş iddia: Senaryo tamam, plan tamam Güncel
Muhsin Yazıcıoğlu ile ilgili flaş iddia: Senaryo tamam, plan tamam
20 milyon tokatlayan Türbülans Çiğdem yalanlarını canlı yayında anlatmış Güncel
20 milyon tokatlayan Türbülans Çiğdem yalanlarını canlı yayında anlatmış
Dünyaca ünlü futbolcunun Icardi'yi tehdit ettiği ortaya çıktı Spor
Dünyaca ünlü futbolcunun Icardi'yi tehdit ettiği ortaya çıktı
Brent petrol zirveden döndü Ekonomi
Brent petrol zirveden döndü
Taksi otomobile çarptı: 10 yaralı Güncel
Taksi otomobile çarptı: 10 yaralı
Manu'nun 52 milyon euro'luk yeni kalecisi orta sahadan gol yedi Spor
Manu'nun 52 milyon euro'luk yeni kalecisi orta sahadan gol yedi