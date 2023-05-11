Samsunspor kupasıyla Anıtkabir'de: Sonsuza kadar izindeyiz Atam

Süper Lig'e yükselen Yılport Samsunspor, Anıtkabir'i ziyaret etti

Samsunspor kupasıyla Anıtkabir'de: Sonsuza kadar izindeyiz Atam

Spor Toto 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Yılport Samsunspor, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Ziyarette Yılport Samsunspor Futbol Kulübü Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve İcra Kurulu Üyesi Veysel Bilen, yöneticiler, teknik direktör Hüseyin Eroğlu, antrenörler ve futbolcular yer aldı.

Veysel Bilen'in mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Anıtkabir merdivenlerinde şampiyonluk kupası ile fotoğraf çektiren Samsunspor kafilesi, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Veysel Bilen, şu ifadeleri yazdı:

"Aziz Atam, 19 Mayıs 1919'da kurtuluş meşalesini yaktığınız Samsun'umuzun simgesi olan, şahsınızın heykeli bulunan armalı formasıyla mazisi şan ve şerefle dolu Samsunspor Futbol Kulübü, Spor Toto 1. Lig 2022-2023 sezonu şampiyonu olarak manevi huzurlarınızda bulunuyoruz. Aziz Atam, sizden aldığımız güçle, açtığınız yolda, gösterdiğiniz hedef doğrultusunda zeki, çevik ve ahlaklı sporcular yetiştirerek, var gücümüzle çalışacağımıza söz veriyoruz. Ruhunuz şad olsun, rahat uyuyunuz. Kulübümüz sonsuza denk izinizdedir atam."
(AA)


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