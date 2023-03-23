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Samsunspor taraftarından maça alınmama tepkisi

Yılport Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında deplasmanda oynayacakları Dyorex Boluspor maçına taraftarlarının alınmaması kararına tepki gösterdi.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 13:22
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Samsunspor taraftarından büyük tepki

Samsunspor taraftarından maça alınmama tepkisi
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Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Bolu İl Spor Güvenlik Kurulunun, 28 Mart'ta oynanacak Dyorex Boluspor-Yılport Samsunspor karşılaşmasına misafir takım taraftarının alınmayacağına dair kararını şaşkınlıkla karşıladıkları belirtildi.

Kararın Samsun Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğünün talebi doğrultusunda alındığı haberinin kesinlikle gerçeği yansıtmadığı aktarılan açıklamada, "Şampiyonluğa giden bu yolda kalbi bizimle atan büyük Samsunspor taraftarının varlığı ve sevgisiyle sahada var gücümüzle mücadele edeceğimize söz veriyoruz." ifadelerine yer verildi.

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