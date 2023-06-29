Samsunspor'da gidecek oyuncular belli oldu

Turgay Beşyıldız-YENİÇAĞ

Kırmızı Beyazlılar’ın Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ve ekibinin, geçen sezon takımda olan ve çeşitli takımlara kiralanan ve dönen oyuncularla ilgili kararları netleşmeye başladı.

Eroğlu, Önce Samsun'dan Erzurum Palandöken kampına giderken ve Erzurum'dan da, 2. Etap olan Bolu kampına giderken, iki aşamalı bir eleme yapmayı düşündüğü öğrenildi.

Teknik heyet bazı isimlerin kalması yönünde fikir birliğine varırken; yabancı oyunculardan Kaleci Jakup Szumski, Gauten Laura ve Youssef Bennasser ‘in bu sezon takımda kesinlikle kalacak isimler olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Serge Yameogo, Moussa Guel ve Sheldon Bateau ile de kesinlikle yolların ayrılması planlanıyor.

Ayrıca; kadem Harris, Moryke Fofana ve Dougles Tanque yerlerine daha kaliteli isimler bulunması halinde gönderilmeleri düşünülüyor. Özellikle Fofana’nın taliplerinin olduğu gelen duyumlar arasında yer alıyor.

Yılport Samsunspor’un teknik ekibi; tüm planlamayı bu isimlerin başka bir takıma gitmesi üzerine yaparken, bu isimlerin sezonluk ödemleri ve henüz resmi bir teklif gelmemesi ise yönetimi ve teknik ekibi düşündürmeye zorluyor.

Teknik patron Eroğlu, kadrosundaki yerli oyunculardan; Aykut Özer, Berk Taşkın, Yunus Emre Çift, Muhammet Ali Özbaskıcı, Alim Öztürk ve Zeki Yavru’yu mutlak takımda tutmayı hedefliyor.

Eleno Yegen, Yusuf Emre Gültekin, Soner Gönül, Nurullah Aslan, Ali Ülgen, Şener Kaya, Yusuf Ensar Poyrazlı ve Sarp Ekinci ile de yolların ayrılacağı öğrenildi. Kaptan Osman Çelik, Soner Aydoğdu, Yusuf Abdioğlu, Barış Alıcı, Polat Yaldır ve Mücahit Albayrak’ın durumunun ise Erzurum kampından sonra belli olacağı gelen bilgiler arasında yer aldı .

Geçtiğimiz sezon içinde, çeşitli takımlarda kiralık olarak oynayan Halil Yeral, Semih Altıkulaç, Melih Altıkulaç, Ensar Arslan, Furkan Fehmi Güneş ve Melih Okutan ile altyapıdan A Takım'a yükselen bazı genç isimlerin de tekrar kiralık gönderileceği gelen duyumlar arasında.