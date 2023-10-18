San Marino 2 yıl sonra şeytanın bacağını kırdı. Şampiyon olmuş gibi sevindiler

Danimarka karşısında oynanan mücadelede 2 yıl sonra gol atmayı başaran San Marino dünya şampiyonu olmuş gibi kutlama yaptı.

San Marino 2 yıl sonra şeytanın bacağını kırdı. Şampiyon olmuş gibi sevindiler

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

San Marino ile EURO 2024 Elemeleri H Grubu maçında Danimarka ile karşı karşıya geldi.

San Marino’da oynanan karşılaşmada ev sahibi takım mücadeleyi kaybetmesine rağmen 2 yıl sonra gol atma başarısı gösterdi.

Karşılaşmada Danimarka'ya 3 puanı getiren golleri 42. dakikada Höjlund ve 70. dakikada Poulsen kaydetti. 61. dakikada San Marino'nun 2 yıl sonra golünü atan isim ise Golinucci oldu.

San Marino'da takım teknik heyet ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Dünya şampiyonu gibi golü kutlayan San Marino takımının o anları sosyal medyada gündem oldu.

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