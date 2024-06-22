Sanat siyaset tamam da sporda vefasızlık hiç hoş değil

Ankara’dan bir arkadaşım aradı…

Spor camiasının içinden bir arkadaş…

Ömrünü spor branşlarıyla geçirmiş, dostlarının iyi gününde de, kötü gününde de hep yanlarında olmuş…

Ölü evinde de, düğün evinde de görebileceğimiz nadir insanlardan birisi…

Sabah 10 gibi aradı…

“Bizim spor camiasında vefa yok” dedi…

“Sabah sabah hayırdır?” dememe kalmadan eteğindeki taşları dökmeye başladı…

“Kenan Nuhut” dedi…

“Geçen sene vefat etti” dedim…

“Hatta vefatından 2-3 ay önce de basın toplantısı yaptı, orada görüştük” diye de ilave ettim…

“Niye oflayıp pufluyorsun” diye sorduktan sonra, sesi titreyerek başladı anlatmaya…

O anlattıkça ben kendimden, insanlığımdan, sporcu duruşumdan utandım…

Kenan Nuhut ...

Bilenler bilir, Türk halterinin hatta Türk sporunun renkli bir ismi…

Gençlik Spor Genel Müdür yardımcılığı…

Tarım ve Köy İşleri Genel Müdür Yardımcılığı, birkaç kez Milletvekili adaylığı, belediye başkan adaylığı…

İki dönem Türkiye Halter Federasyonu Başkanlığı…

Taner Sağır, Nurcan Talyan , Halil Mutlu…

Daha birçok isim onun döneminde parladı…

Halter, Atina Olimpiyatları’nda madalya rekoru kırdı…

Sayamayacağımız kadar güzel işlerde imzası var…

Son olarak CHP Spor Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi…

Gelelim konumuza…

Kenan Nuhut’un ölüm yıldönümü 19 Haziran..

Halter Federasyonu, özellikle de Federasyon Başkanı Talat Ünlü günler öncesinden duyuru yaparak bir anma töreni hazırlığı içerisine girdiler…

Vefasızlık olmasın ya da “vefasızlar” denmesin diye değil, çok sevdikleri, spora ve Haltere hizmet etmiş, emeği geçmiş bir insana olan duygularını ifade etmek istemişler…

En önemlisi vefatının 1. Yılı…

Buraya kadar her şey güzel…

Güzel olmayan ne mi?

Üzerlerinde öyle ya da böyle emeği olan insanlar, kendisinden bir Fatiha’yı esirgemişler…

Paris Olimpiyatları’ndan sonra, yani Ekim-Kasım ayında Halter Federasyon’unun seçimi var…

Aday çok..

Tamer Taşpınar, Mehmet Yılmaz, Raif Özel, Gürsel Dedeğlu…

Hiçbirisi Kenan Nuhut’u anmada yok!

Gözler adaylık için isimleri geçenleri aradı, fakat onlar vefasız çıktı…

Hadi siyasette, sanatta vefa yok…

Sporda olmaması bir can sıkıcı…

Yakışmıyor…

Şimdi gidip, Kenan Nuhut’u sevenlerden nasıl oy isteyeceksiniz?

Örneğin benden…

Seve seve…

Emriniz olur!