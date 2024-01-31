Sanayi sitesindeki yangında iş yeri ve iki otomobil alev alev yandı

Kaynak: İHA
Sanayi sitesindeki yangında iş yeri ve iki otomobil alev alev yandı
Adana’nın Kozan ilçesinde küçük sanayi sitesindeki lastik dükkanında çıkan yangın sonrası 1 iş yeri ve 2 otomobil alev alev yandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde gece saatlerinde saat 1:20 sularında küçük sanayi sitesinde Recep Çelik’e ait lastik satış dükkânında çıkan yangın AKOM ekiplerinin koordinasyonu, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürüde kontrol altına alındı.

İş yeri önünde bulunan araç lastikleri küle dönerken iş yeri yanında bulunan iki araç da yangınsırasınsda alev alev yandı.

Üç itfaiye aracının, Kozan orman yangını söndürme ekiplerinin de 2 arazöz ve su tankıyla müdahale ettiği yangın söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışması yapıldı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili polis ekiplerinin inceleme başlattığı belirtildi.

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