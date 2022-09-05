5 Eylül 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Sancaktepe'de çatı yangını

İstanbul Sancaktepe'de henüz belirlenemeyen bir nedenle 2 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Çıkan yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken itfaiye ekipleri müdahalede bulunarak kontrol altına alındı.

Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 09:58
Takip Et

Sancaktepe'de 2 katlı binanın çatısında yangın çıktı

Sancaktepe'de çatı yangını
+
Aa
-

İstanbul Sancaktepe'de 2 katlı binanın çatısında yangın çıktı.

Yangın, saat 08.00 sıralarında Sancaktepe Yenidoğan Mahallesi Ufuk Caddesi üzerinde meydana geldi.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle 2 katlı binanın çatısında yangın çıktı. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleriyse yangına müdahale etti. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Yangını gören Mustafa Tevetoğlu, “Duman çıktı. Görünce itfaiyeye haber verdik. Yaralı ve can kaybı yok. Altında market vardı fakat kapalıydı. Mahalleli korktuğu için dışarı döküldü” dedi.

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Cem Yılmaz yeni filminin kadrosunu açıkladı O isme yine rol vermedi
1
﻿Cem Yılmaz yeni filminin kadrosunu açıkladı O isme yine rol vermedi
﻿Türkiye'nin en mutlu ve en mutsuz illeri açıklandı. İşte sonuçlar
2
﻿Türkiye'nin en mutlu ve en mutsuz illeri açıklandı. İşte sonuçlar
﻿2022'nin en çok izlenen filmleri belli oldu: Bakın zirvede hangi film var
3
﻿2022'nin en çok izlenen filmleri belli oldu: Bakın zirvede hangi film var
﻿Kör kahin Baba Vanga'dan yeni bir virüs kehaneti: Kontrolden çıkacak ve tüm insanlığı etkisi altına alacak
4
﻿Kör kahin Baba Vanga'dan yeni bir virüs kehaneti: Kontrolden çıkacak ve tüm insanlığı etkisi altına alacak
﻿Araç sahipleri dikkat. Uygulama bugün başladı
5
﻿Araç sahipleri dikkat. Uygulama bugün başladı
﻿Erdoğan’ın sözleri Yunan basınında geniş yankı uyandırdı. “Eşi görülmemiş bir meydan okuma”
6
﻿Erdoğan’ın sözleri Yunan basınında geniş yankı uyandırdı. “Eşi görülmemiş bir meydan okuma”
﻿Tuzun faydaları nelerdir?
7
﻿Tuzun faydaları nelerdir?
﻿Uzmanı uyardı. Hipertansiyon diyabet böbrek yetmezliğini tetikliyor
﻿Uzmanı uyardı. Hipertansiyon diyabet böbrek yetmezliğini tetikliyor
﻿Uzmanı uyardı. Hipertansiyon diyabet böbrek yetmezliğini tetikliyor
﻿Van’da gümrük kaçakçılığı operasyonu
﻿Van’da gümrük kaçakçılığı operasyonu
﻿Van’da gümrük kaçakçılığı operasyonu
﻿Muson yağmurları can almayı sürdürüyor
﻿Muson yağmurları can almayı sürdürüyor
﻿Muson yağmurları can almayı sürdürüyor
﻿15 yaşındaki İhsan'dan 14 gün sonra acı haber
﻿15 yaşındaki İhsan'dan 14 gün sonra acı haber
﻿15 yaşındaki İhsan'dan 14 gün sonra acı haber
﻿Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi personel alacak
﻿Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi personel alacak
﻿Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi personel alacak
﻿2,5 yaşındaki çocuk balkondan düşerek hayatını kaybetti
﻿2,5 yaşındaki çocuk balkondan düşerek hayatını kaybetti
﻿2,5 yaşındaki çocuk balkondan düşerek hayatını kaybetti
﻿Netflix'te en çok izlenenler belli oldu. Zirve değişti
﻿Netflix'te en çok izlenenler belli oldu. Zirve değişti
﻿Netflix'te en çok izlenenler belli oldu. Zirve değişti
﻿Güzelleşmek isterken sağlığınızdan olmayın. Merdiven altı yerlerden uzak durun
﻿Güzelleşmek isterken sağlığınızdan olmayın. Merdiven altı yerlerden uzak durun
﻿Güzelleşmek isterken sağlığınızdan olmayın. Merdiven altı yerlerden uzak durun
﻿Uzmanından kafa travmalarında hayat kurtaran tavsiyeler
﻿Uzmanından kafa travmalarında hayat kurtaran tavsiyeler
﻿Uzmanından kafa travmalarında hayat kurtaran tavsiyeler
﻿Polisten kaçan araç kaza yaptı: 2 gözaltı
﻿Polisten kaçan araç kaza yaptı: 2 gözaltı
﻿Polisten kaçan araç kaza yaptı: 2 gözaltı
﻿Yunanistan'da sabotaj eğitimi alan PKK/KCK'lı Tanrıkulu yakalandı
﻿Yunanistan'da sabotaj eğitimi alan PKK/KCK'lı Tanrıkulu yakalandı
﻿Yunanistan'da sabotaj eğitimi alan PKK/KCK'lı Tanrıkulu yakalandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.