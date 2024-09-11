Sancaktepe'de 2'si çocuk 6 kişinin yaralandığı kaza kamerada

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Abdurrahmangazi Mahallesi Atayolu Caddesi’nde gerçekleşti. İddialara göre, Sancaktepe yönünden ilerleyen bir otomobil, caddeden ara sokağa dönmeye çalışırken, Yenidoğan yönüne gitmekte olan hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç kaldırıma çıkarak bir evin bahçe duvarına çarptı ve durdu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, hafif ticari araçta sıkışan sürücü ve bir yolcuyu kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.