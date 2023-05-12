Sancaktepe'de metro inşaatında ıslak betonun altında kalan çalışan hastaneye kaldırıldı

Sancaktepe'de devam eden metro inşaatı sırasında beton hortumunun patlaması sonucu 27 yaşındaki bir işçi yaralandı.

Sancaktepe'de metro inşaatında ıslak betonun altında kalan çalışan hastaneye kaldırıldı

Olay, Sancaktepe Abdurrahmangazi Mahallesi'nde bulunan Çekmeköy Sancaktepe Sultanbeyli metro hattı, Abdurrahmangazi istasyonu şantiyesinde meydana geldi.

İddialara göre, beton hortumunun patlaması sonucu ıslak beton, şantiyede çalışan Erkan Yanık'ın üzerine döküldü.

Yaklaşık 20 metre derinlikte olan Yanık, diğer çalışanların sepet yardımıyla kurtarması sonucu kurtuldu.

Olay yerine gelen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan Yanık'ın durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

3bce723edcd57146f8d4d17e0ff3db84.jpg

6993968f52431604ef76febd2ef9d3e4.jpg

4848beae2b068816d8545c076fcc729a.jpg

Öne Çıkanlar
Lale Orta'yı hüngür hüngür kimler ağlattı. Şerafettin Tilki TFF'deki Yeniçeri ayaklanmasını ortaya çıkardı
Lale Orta'yı hüngür hüngür kimler ağlattı. Şerafettin Tilki TFF'deki Yeniçeri ayaklanmasını ortaya çıkardı
Yeniçağ sandıklar açılır açılmaz bütün sonuçları açıklayacak. Yeniçağ’ın tüm yazarları seçim bölgesinden bildirecek
Yeniçağ sandıklar açılır açılmaz bütün sonuçları açıklayacak. Yeniçağ’ın tüm yazarları seçim bölgesinden bildirecek
Üç Kız Kardeş 50. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 50. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Bu akşam Kızılcık Şerbeti var mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Bu akşam Kızılcık Şerbeti var mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Dursun Özbek Volkan Demirel'e teklif yaptı. Canlı yayında yaptığı teklifi açıkladı
Dursun Özbek Volkan Demirel'e teklif yaptı. Canlı yayında yaptığı teklifi açıkladı
Yalı Çapkını 32. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını bu akşam var mı?
Yalı Çapkını 32. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını bu akşam var mı?
Son Haberler
Muharrem İnce'den büyük itiraf. Kaset maset yalanmış, İnce kendi ağzıyla söyledi Siyaset
Muharrem İnce'den büyük itiraf. Kaset maset yalanmış, İnce kendi ağzıyla söyledi
Gölete düşen 9 yaşındaki minik Mehmet, kurtarılamadı Yaşam
Gölete düşen 9 yaşındaki minik Mehmet, kurtarılamadı
ANKA Yönetim Kurulu Başkanı'ndan seçim gecesi için kritik uyarı. Manipülasyonu oy hırsızlığını önlemek için bu belgeye dikkat Güncel
ANKA Yönetim Kurulu Başkanı'ndan seçim gecesi için kritik uyarı. Manipülasyonu oy hırsızlığını önlemek için bu belgeye dikkat
Bursa’da Millet İttifakı’nın seçim afişleri parçalandı. O anları ‘Sonuna kadar Erdoğan’ notuyla sosyal medyada paylaştı. Güncel
Bursa’da Millet İttifakı’nın seçim afişleri parçalandı. O anları ‘Sonuna kadar Erdoğan’ notuyla sosyal medyada paylaştı.
Seçim günü Ankara'da kapanacak yollar açıklandı Siyaset
Seçim günü Ankara'da kapanacak yollar açıklandı
Beşiktaş'a Bakü'de muhteşem karşılama Spor
Beşiktaş'a Bakü'de muhteşem karşılama
Erdoğan mitingde kullandığı ifadelerle adeta 20 yıldır iktidarda olduğunu unuttu Siyaset
Erdoğan mitingde kullandığı ifadelerle adeta 20 yıldır iktidarda olduğunu unuttu