Sancaktepe'de metro inşaatında ıslak betonun altında kalan çalışan hastaneye kaldırıldı

Olay, Sancaktepe Abdurrahmangazi Mahallesi'nde bulunan Çekmeköy Sancaktepe Sultanbeyli metro hattı, Abdurrahmangazi istasyonu şantiyesinde meydana geldi.

İddialara göre, beton hortumunun patlaması sonucu ıslak beton, şantiyede çalışan Erkan Yanık'ın üzerine döküldü.

Yaklaşık 20 metre derinlikte olan Yanık, diğer çalışanların sepet yardımıyla kurtarması sonucu kurtuldu.

Olay yerine gelen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan Yanık'ın durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.