Sandıkta emeklilerden ‘tokat’ yiyen iktidardan yeni formül

Kaynak: Sabah
Sandıkta emeklilerden ‘tokat’ yiyen iktidardan yeni formül
Ocak ayında, emeklilerin minimum maaşları 7.500 TL’den 10.000 TL’ye yükseltimiş ve ikramiyeler de %50 artırılarak 3.000 lira olmuştu. Şu anda, 10.000 TL altında bir kök maaşı olan tüm emeklilere 10.000 lira ödeniyor. Temmuz ayında, bu minimum maaşın artırılması konusu tekrar ele alınacak. Enflasyon farkının yanında refah payı da verileceği iddia ediliyor.

Sabah’ın haberine göre kök maaş uygulamasında, en düşük aylıklardan başlayarak genel bir artış yapılması da planlanıyor. Bu sayede, özellikle düşük maaş alan emeklilerin gelirlerinde önemli bir iyileştirme sağlanacak.

TEMMUZ’DA GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Bu düzenlemeler yapılırken, emekliler için uygulanan refah payı da Temmuz’da gözden geçirilecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yılda iki kez, 6 aylık enflasyon oranında zam alırken; memurlar, toplu sözleşme ve enflasyon farkı ile maaş artışı alıyorlar.

İktidar, 6 aylık enflasyon açıklandıktan sonra, buna ek olarak refah payı ekleyerek zam oranlarını artırıyor.

Geçen yıl, Ocak ayında %15 olan 6 aylık enflasyon oranı üzerine yapılan zam, Temmuz’da %30’a; yine Temmuz’da %17 olan 6 aylık enflasyon oranı üzerine yapılan zam ise %25’e çıkarılmıştı.

ZAM VE REFAH PAYI EKLENECEK

Bu yılın Ocak ayında, %37 olan 6 aylık enflasyon üzerine eklenen refah payı ile emeklilere %49,25 oranında zam yapıldı.

Şimdi Temmuz ayı için benzer bir artış bekleniyor. 6 aylık enflasyon 3 Temmuz’da açıklandıktan sonra, hükümet yeni zam oranını belirleyecek.

Temmuz ayında yapılacak zam ve refah payını belirleyecek 6 aylık enflasyon oranı merakla beklenirken, ilk 3 aylık (Ocak, Şubat, Mart) enflasyon verilerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine %15,06 oranında bir zam oluştu. Geriye kalan 3 aylık veri ise henüz açıklanmadı.

5 aylık enflasyon tahminlerine göre, memur emeklilerinin %10’luk zammı, enflasyon farkıyla %15,77 ile %17,34 arasında bir seviyeye ulaşacak. Temmuz zammı hesaplanırken Haziran enflasyonu da dikkate alınacak ve bu oran Haziran verisine göre artabilir ya da azalabilir.

Örneğin, ilk 6 aylık TÜFE %24’e ulaşırsa, memurların ve emeklilerinin enflasyon farkı %7,83, Temmuz zammı ise %18,61 olacak. Eğer ilk 6 aylık TÜFE %25,5 olursa, enflasyon farkı %9,13, Temmuz zammı ise %20’yi aşacak.

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